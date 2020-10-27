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ترامب: جو بايدن سياسي فاسد

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 05:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: جو بايدن سياسي فاسد



وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه في الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، بأنه سياسي فاسد.


وكتب ترامب على "تويتر": "بايدن سياسي فاسد. يريد إرسال وظائفك إلى الصين، بينما تجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف: "إذا فاز بايدن، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة.. عندما نفوز، أنت تفوز، وأمريكا تفوز!".

Joe Biden is a corrupt politician. He wants to send YOUR jobs to China, while his family rakes in millions from the Chinese Communist Party. If Biden wins, China will OWN the USA. When we win, YOU win, Wisconsin wins, and AMERICA wins! #VOTE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2020

وانتقد الرئيس كثيرا أرقام الاستطلاعات العامة ووصفها بأنها وهمية، بعد أن فشلت في التنبؤ بفوزه في الانتخابات الماضية عام 2016.

وفي تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، أكد ترامب مجددا أن "استطلاعات الرأي تشير إلى فوزه، وأن وسائل الإعلام كانت تتكتم على هذه المعلومات".

وقبل أسبوع من الانتخابات، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن ترامب يتخلف عن بايدن في العديد من الولايات المتأرجحة، بينما يبدو السباق أكثر حدة في بعض مناطق البلاد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية بين المرشحين في الثالث من نوفمبر المقبل.

#دونالد ترامب #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #الحزب الشيوعي الصيني #الصين #الولايات المتحدة الأمريكية #استطلاعات الرأي

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