ترامب: جو بايدن سياسي فاسد

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه في الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، بأنه سياسي فاسد.



وكتب ترامب على "تويتر": "بايدن سياسي فاسد. يريد إرسال وظائفك إلى الصين، بينما تجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف: "إذا فاز بايدن، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة.. عندما نفوز، أنت تفوز، وأمريكا تفوز!".

Joe Biden is a corrupt politician. He wants to send YOUR jobs to China, while his family rakes in millions from the Chinese Communist Party. If Biden wins, China will OWN the USA. When we win, YOU win, Wisconsin wins, and AMERICA wins! #VOTE