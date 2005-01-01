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"إنه مقاتل".. ميلانيا ترامب تدافع عن زوجها وتهاجم بايدن

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 04:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إنه مقاتل".. ميلانيا ترامب تدافع عن زوجها وتهاجم بايدن



وكالات

في حدث نادر، ألقت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب خطابا أمام مؤيدي الرئيس دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا في إطار حملته الانتخابية، دعت فيه لإعادة انتخاب زوجها رئيسا.

وقالت ميلانيا في خطابها، إن "دونالد مقاتل، وهو يحب هذا البلد ويناضل من أجلكم كل يوم".

وأشارت إلى أنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يتواصل الرئيس الأمريكي مع المواطنين بشكل مباشر لأول مرة في التاريخ، مضيفة أنه "يجب إبقاء دونالد في البيت الأبيض لينجز ما بدأ به ولتزدهر بلادنا!".


وشنت ميلانيا ترامب هجوما على الديمقراطيين، وخاصة منافس زوجها في الانتخابات جو بايدن.

ووصفت برنامج بيادن بأنه "اشتراكي" واتهمت الديمقراطيين بزرع الرعب والفتنة بين الأمريكيين والإضرار بالقيم التقليدية للولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن بنسيلفانيا تعتبر إحدى الولايات المتأرجحة التي من شأنها أن تحسم نتائج المعركة الانتخابية بين المرشحين.

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