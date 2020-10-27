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تخصيص مليار جنيه… السيسي يصدر توجيها جديدا

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 02:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تخصيص مليار جنيه… السيسي يصدر توجيها جديدا



وكالات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم في برامج الدعم النقدي.



ولفتت إلى أن ذلك يشمل ذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، حسبما ذكر بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء.


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن "هذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم إلى 4.4 مليون طالب بينهم ٢.٤ مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و٢ مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع".

وقالت نيفين القباج إن "السيسي وجه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم".

وزيرة التضامن الاجتماعي: الرئيس وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الأعمار والفئات دعم مليون طالب...

Posted by ‎وزارة التضامن الاجتماعي‎ on Tuesday, October 27, 2020

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى توجيه الرئيس المصري بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة وترخيصها مؤقتا لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعي".

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