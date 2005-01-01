  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وصفها ملك المغرب بخطوة تاريخية... الإمارات تقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربي

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 12:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصفها ملك المغرب بخطوة تاريخية... الإمارات تقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربي



وكالات

أعلن المغرب، الثلاثاء، أن الإمارات ستكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة في مدينة العيون، مثمنا هذه الخطوة الدبلوماسية المهمة.


وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وخلال الاتصال، أخبر الشيخ محمد بن زايد العاهل المغربي بقرار بلاده افتتاح قنصلية عامة بمدينة العيون، في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقالت الوكالة: "عبر الملك عن شكره الجزيل وتقديره الكبير لولي عهد الإمارات على هذا القرار التاريخي المهم الداعم للوحدة الترابية للمملكة على هذا الجزء من ترابه، خاصة أن الإمارات شاركت في المسيرة الخضراء المظفرة".

وتابعت: "أعرب الملك عن اعتزازه العميق بقرار الإمارات، كأول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية".

#المغرب #محمد السادس #الامارات #قنصلية #مدينة العيون المغربي #محمد بن زايد #العاهل المغربي #أبو ظبي
المغرب

الأكثر قراءة اليوم

أسعار العملات : سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وزير التنمية يوضح مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون ومتضرري حريق النصيرات وتفريغات 2005

هل تلمح إسرائيل لإمكانية اغتيال خليل البهتيني؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"

"للمرة الأولى منذ أكثر شهر" .. ترامب يتقدم على بايدن

صحيفة: قطر سوف تنقل قريبا الى قطاع غزة دفعتين من أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة

الأخبار الرئيسية

فلسطين

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

ترامب يوضح موعد استئناف مسار التطبيع.. ويقول: هناك 10 دول أخرى تود توقيع اتفاقات مع إسرائيل

الزهار

الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"

طائرة

أمنيون إسرائيليون كبار: طالبنا أمريكا بالطائرات الأكثر تطوراً في العالم مقابل "إف35" للإمارات

6

مسؤول يهودي مغربي: اجتماع دبلوماسي في نيويورك للتطبيع بين المغرب وإسرائيل