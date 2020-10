ترامب: الانتخابات اختيار بين خطتنا لقتل الفيروس أو خطة بايدن لقتل الحلم الأمريكي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الانتخابات الرئاسية هذا العام هي اختيار بين خطة ترامب للإنعاش، أو قمع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب في حسابه عبر موقع "تويتر": "هذه الانتخابات هي الاختيار بين انتعاش ترامب أو قمع بايدن. إنه اختيار بين ترامب BOOM أو إغلاق بايدن. إنه اختيار بين خطتنا لقتل الفيروس أو خطة بايدن لقتل الحلم الأمريكي".

This election is a choice between a TRUMP RECOVERY or a BIDEN DEPRESSION. It’s a choice between a TRUMP BOOM or a BIDEN LOCKDOWN. It’s a choice between our plan to Kill the virus – or Biden’s plan to kill the American Dream! pic.twitter.com/DreEqXJMNu