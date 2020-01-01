صدمة... رونالدو يغيب عن مباراة يوفنتوس أمام برشلونة

وكالات

تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عن مواجهة برشلونة، غدا الأربعاء، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، ثبت ذلك، بعدما أجرى النجم البرتغالي مسحة جديدة لفيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية.



ويخضع رونالدو للعزل الذاتي منذ أن ثبتت إصابته في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، أثناء تواجده مع المنتخب البرتغالي، حيث عاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة وفقا للسلطات المحلية.

ولم تظهر على رونالدو أي أعرض منذ ذلك الحين، لذلك كل ما كان يحتاج إليه للحصول على تصريح من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إجراء مسحة جديدة قبل 24 ساعة على الأقل من مواجهة برشلونة.

ويزداد بذلك غموض موقف رونالدو من الإصابة بالفيروس، حيث قام بإجراء مسحة طبية الأسبوع الماضي، وظهرت العينة وقتها إيجابية أيضا.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني بالمجموعة السابعة لدوري الأبطال، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط من مباراة وحيدة.