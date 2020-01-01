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على رأسهم بيكيه.. غيابات عدة في برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
على رأسهم بيكيه.. غيابات عدة في برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس



وكالات

سيعاني برشلونة من غيابات بالجملة خلال مباراته القوية أمام يوفنتوس، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.


وأعلن رونالد كومان، مدرب برشلونة عن قائمة النادي الكتالوني التي ستخوض المواجهة يوم غد الأربعاء في مدينة تورينو الإيطالية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن كومان سيواجه مشكلة في خط الدفاع نظرا لعدة أسباب، أولها استمرار غياب صامويل أومتيتي للإصابات التي لا تنتهي.

ثانيا، عقوبة جيرارد بيكيه في المباراة الماضية وحصوله على الطرد أمام فرنسفاروش، ثالثا فشل إدارة الفريق في التعاقد مع مدافع قوي في سوق الانتقالات الصيفية، رابعا رحيل توديبو في هذا الصيف لإنعاش خزينة البارسا، بالإضافة إلى إصابة مدافع الرديف أوسكار مينغيز.

وحتى الآن لم يظهر ماتيوس فيرنانديز، في قائمة كومان، كما أن هذه الصفقة لم تقدم بعد للجماهير. ويعيش اللاعب البرازيلي في إصاباته العضلية منذ 6 أسابيع.

ويغيب عن قائمة برشلونة أيضا كل من الحارس الألماني تير شتيغن، وانضم إليه هذا الأسبوع المهاجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

جدير بالذكر أن برشلونة فاز في الجولة الأولى من التشامبيونزليغ على فرينكفاروزي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على أرضية ملعب الكامب نو.

كما فاز يوفنتوس في مباراته الأولى على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، وذلك بهدفين نظيفين.

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