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أوباما: ترامب يغار من التغطية الإعلامية التي يحظى بها كورونا

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوباما: ترامب يغار من التغطية الإعلامية التي يحظى بها كورونا



واشنطن /سما/

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يوم الثلاثاء بشدة رد فعل الرئيس دونالد ترامب على جائحة كورونا وتحويله البيت الأبيض إلى "منطقة ساخنة".

وقال أوباما متحدثا من أورلاندو: "مات أكثر من 225 ألف شخص في هذا البلد. أغلقت أكثر من 100 ألف شركة صغيرة. اختفت نصف مليون وظيفة في فلوريدا وحدها. فكر في ذلك"، متسائلا: "ما هي حجته الختامية؟ الناس يركزون أكثر من اللازم على كوفيد. لقد قال هذا في إحدى التجمعات. كوفيد، كوفيد، كوفيد. إنه يشعر بالغيرة من التغطية الإعلامية لكوفيد. إذا كان قد ركز على كوفيد منذ البداية، لن تصل القضايا إلى مستويات قياسية جديدة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع".

واتهم ترامب بالفشل في اتخاذ إجراءات وقائية لاحتواء الفيروس في جميع أنحاء البلاد وفي البيت الأبيض.

كما أشار إلى التفشي الثاني الأخير للفيروس بين موظفي البيت الأبيض، والذي أصاب العديد من المساعدين بمن فيهم مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس.

وأضاف: "دعني أقول هذا: لقد عشت في البيت الأبيض لفترة من الوقت. كما تعلمون، إنها بيئة خاضعة للرقابة. يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية في البيت الأبيض لتجنب الإصابة بالمرض. باستثناء أن هذا الرجل لا يبدو أنه يفعل ذلك. لقد حول البيت الأبيض إلى منطقة ساخنة". "RT"

#باراك أوباما #دونالد ترامب #البيت الابيض #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #فيروس كورونا #كوفيد 19

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