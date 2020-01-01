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الأردن يسجل 44 وفاة و3800 إصابة كورونا جديدة في أعلى حصيلة يومية

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يسجل 44 وفاة و3800 إصابة كورونا جديدة في أعلى حصيلة يومية



وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 44 وفاة و3800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة تعد الأعلى على أساس يومي في البلاد منذ بدء تفشي
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 58,855 حالة، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 668 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 198 حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليا إلى 1283 حالة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 29606 فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1,758,841 فحصا.

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