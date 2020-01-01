مشروع قانون يدعو الكونغرس الى تزويد إسرائيل بأكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأميركية

القدس المحتلة /سما/

يقدم عضوان من مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لبيع قنابل تدمير المخابئ والأقبية إلى إسرائيل، بحسب وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، ويخضع مشروع القانون الى تشاور وزارة الدفاع الأميركية مع كبار المسؤولين الإسرائيليين وتقديم تقرير للكونغرس حول قدرات الردع الإسرائيلية والفوائد الاستراتيجية لهذه الخطوة.

ووفقا لما جاء في صحيفة "جيويش إنسايدر"، اليوم الثلاثاء، فإن مشروع القانون الذي يهدف إلى تزويد إسرائيل بقنابل Bunker Buster، سيتم طرحه يوم الجمعة المقبل، وتعتبر هذه القنبلة القاتلة أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأميركية، ومن المتوقع أن يقدم العضوان جوش غوتهايمر وبريان ماست التشريع من كلا الحزبين التي تهدف إلى تزويد إسرائيل بقنبلتها القادرة على إلحاق الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية.

وسيفتح مشروع القانون إمكانية نقل القنبلة التي من شأنها تدمير الأهداف في أعماق الأرض إلى إسرائيل، إذا قررت إيران تسريع برنامجها النووي، وقال غوتهايمر "يجب أن نتأكد من أن حليفنا إسرائيل مجهزة ومستعدة للتعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات، بما في ذلك التهديد النووي من إيران"، وأضاف "لذلك أنا فخور بتقديم مشروع القانون هذا من الحزبين لحماية إسرائيل من إيران وحزب الله، وتعزيز ميزتنا العسكرية المرموقة والتاريخية في المنطقة بالذخيرة الكاسرة للتحصينات".

وأوضح "لا يجوز لإيران وتنظيمها الإرهابي تهديد الولايات المتحدة أو إسرائيل بأسلحة نووية"، ويتطلب مشروع القانون الذي لا يزال قيد المناقشة التنسيق مع الكونغرس الأميركي حول قدرات الردع الإسرائيلية، بالإضافة إلى الفوائد الاستراتيجية للقنبلة، ويعتزم غوتهايمر تقديم النسخة النهائية لمشروع القانون، الذي لا يزال قيد المناقشة، يوم الجمعة.