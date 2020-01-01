  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تنطلق غدًا

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تنطلق غدًا



القدس المحتلة /سما/

يغادر الوفد الإسرائيلي صباح غد الأربعاء لإجراء الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، وستجري المفاوضات بمشاركة الوسيط الأمريكي جون ديروشيه.

ويرأس الوفد الإسرائيلي وزير الطاقة يوفال شتاينتس، ويضم الوفد المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، ورؤوفين عازر المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة الى شخصيات أخرى. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

ويهدف الاجتماع الثاني إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين بطريقة تمكن من تنمية الموارد الطبيعية في المنطقة.

وفي سياق متصل، هدد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، لبنان بـ "دفع الثمن"، حال نفذ حزب الله أي عمل عسكري ضد إسرائيل.

وقال غانتس خلال تفقده تدريب عسكري في المنطقة الشمالية: "أسمع أصواتا إيجابية في لبنان تتحدث ربما عن السلام مع إسرائيل. يجب أن يعلم اللبنانيون أن حزب الله هو مشكلتهم، وليس إسرائيل، وأنه حال تحرك حزب الله ضد إسرائيل فسوف يدفع لبنان الثمن في النهاية، نحن هنا لنكون مستعدين، وآمل ألا يحدث ذلك".

وأشار وزير الأمن الإسرائيلي إلى أن "جهاز الأمن يجب أن يضمن الأمان 365 يومًا في السنة في كل من الجبهات. أعداؤنا لا يهدئون، لا في الشمال ولا في الجنوب، لذلك سنواصل حماية مواطني دولة إسرائيل، وسنواصل ردع أعدائنا، وسنواصل إلحاق الأذى بعمليات تكثيفهم وسنكون مستعدين لأي معركة".

#بيني غانتس #اسرائيل #لبنان #ترسيم الحدود البحرية #مفاوضات ترسيم الحدود #الامم المتحدة #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

رابط اختبار الشفشفه الجديد 2020

رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1442 2020 رتبة جندي - أبشر للتوظيف

فيديو .. لقاء رمضان صبحي كامل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

أسعار العملات : سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وزير التنمية يوضح مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون ومتضرري حريق النصيرات وتفريغات 2005

هل تلمح إسرائيل لإمكانية اغتيال خليل البهتيني؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

فلسطين

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

ترامب يوضح موعد استئناف مسار التطبيع.. ويقول: هناك 10 دول أخرى تود توقيع اتفاقات مع إسرائيل

الزهار

الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"

طائرة

أمنيون إسرائيليون كبار: طالبنا أمريكا بالطائرات الأكثر تطوراً في العالم مقابل "إف35" للإمارات

6

مسؤول يهودي مغربي: اجتماع دبلوماسي في نيويورك للتطبيع بين المغرب وإسرائيل