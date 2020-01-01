"جريمة غريبة"... مصري يوجه 3 طعنات لمقيمة مصرية في الكويت معتقدا أنها طليقته

وكالات

تعرضت مقيمة مصرية في الكويت للطعن من قبل أحد مواطنيها، بعد إجبارها على التوقف في أحد الشوارع وتسديد عدة طعنات لها بعد اختلاط الأمر لديه واعتقاده أنها طليقته.

وقعت الحادثة، اليوم الثلاثاء، بعد توجه السيدة المصرية إلى مستشفى الصباح لزيارة زوجها المريض، ليجبرها الجاني على التوقف وينهال عليها بثلاث طعنات في الوجه، كادت أن تتسبب إحداها ببتر لسانها.



ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني قوله: إنه "تم ضبط الجاني، وهو في بداية عقده الثالث، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الشروع في القتل، في حين نُقلت المجني عليها إلى المستشفى، وتم إجراء عدة عمليات لها في الوجه".

وكشف المصدر عن نتائج التحقيقات الأولية مع الجاني، الذي زعم أنه "أقدم على طعن مواطنته نظرا لتشابه الحجاب الذي كانت ترتديه المجني عليها مع حجاب طليقته، وهو الذي دفعه إلى إجبارها على التوقف، في دوار الشيراتون، وتسديد عدة طعنات لها"، وفق أقواله.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الجاني لم يسبق له أن قابل المجني عليها أو يعرفها، وإنما، وفق اعترافات المتهم وتحريات المباحث، "الأمر اختلط عليه".