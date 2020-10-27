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سر مخبأ في حاوية سكر كانت في طريقها إلى اليمن... فيديو

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
سر مخبأ في حاوية سكر كانت في طريقها إلى اليمن... فيديو



وكالات

كشفت قوات التحالف المشتركة في عدن عن مفاجأة كانت مخبأة في حاوية سكر كانت متجهة إلى اليمن.

وأعلنت قوات التحالف في عدن إحباطها عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من البرازيل، بحسب موقع صحيفة "عكاظ" السعودية. 

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات تمكنت من ضبط شحنة مخدرات قادمة من البرازيل تقدر بنحو نصف طن من الكوكايين والهيروين إلى ميناء عدن، تم إخفاؤها داخل إحدى الحاويات التي تحمل كمية من السكر.

وزعمت الصحيفة أنه وفقا للمعلومات المتوفرة "الشحنة كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبإشراف مباشر من تنظيم حزب الله اللبناني".

#حاوية سكر #اليمن #صحيفة عكاظ #السعودية #البرازيل #الكوكايين #الهيروين #ميناء عدن #حزب الله اللبناني #الحوثيون

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