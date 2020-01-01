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إيطاليا تعلن تسجيل 21994 إصابة جديدة بكورونا و221 وفاة

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تعلن تسجيل 21994 إصابة جديدة بكورونا و221 وفاة



وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 21994 إصابة جديدة بكورونا و221 وفاة.

وذكرت الوزارة أن حالات الوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء، هي أعلى من الحصيلة التي سجلت في 15 مايو والتي بلغت 200 حالة وفاة.


وأعلن مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قبل أيام فرض قيود جديدة للحد من فيروس كورونا، بينها إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، بينما سيتعين على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها عند الساعة 18,00، حسب التدابير التي تم اعتمادها رغم التظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة، وخاصة في روما.

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