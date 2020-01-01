شاكيد: حكومة نتنياهو فشلت في كل المجالات وإسرائيل تستحق قيادة مختلفة

القدس المحتلة /سما/

وجهت عضو الكنيست الاسرائيلي إيليت شاكيد مساء يوم الثلاثاء، انتقادات شديدة على سلوك الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب القناة 7 العبرية، قالت شاكيد : "الحكومة الحالية فشلت في كل المجالات تقريبا، ويمكننا إدارة حكومة بشكل صحيح"، مضيفة: "الشعب يستحق قيادة مختلفة ويمكن لبينت أن يكون رئيس وزراء وتشكيل حكومة ممتازة وفاعلة ومتماسكة".

وكانت عضو الكنيست الإسرائيلي عن كتلة يمينا، إيليت شاكيد، قد قمت يوم الإثنين، مشروع قانون لحل الكنيست الـ 23، والتوجه لإجراء انتخابات جديدة.

ووفقًا للاقتراح، فإنه يجب حل الكنيست الحالي وإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز الـ 90 يومًا من نشر القانون في حال تمت الموافقة عليه. بحسب قناة ريشت كان.

ويأتي تقديم الاقتراح في ظل محاولات من بعض أحزاب المعارضة لتشكيل أغلبية تهدف لحجب الثقة عن الحكومة وتعيين شخصية في رئاسة الوزراء بدلًا من بنيامين نتنياهو وبدون الحاجة للتوجه لانتخابات، وهو ما لم ينجح حتى الآن.