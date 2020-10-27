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غانتس: على اللبنانيين أن يعرفوا أن مشكلتهم هي حزب الله لا إسرائيل

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: على اللبنانيين أن يعرفوا أن مشكلتهم هي حزب الله لا إسرائيل



وكالات

اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس يوم الثلاثاء، أنه "على مواطني لبنان أن يعرفوا أن حزب الله هو مشكلتهم وليست إسرائيل وهم من سيدفع ثمن أي عدوان من حزب الله".

أشاد غانتس، أثناء قيامه بجولة في شمال إسرائيل، بتدريبات " السهم المميت" التي يقوم بها الجنود الإسرائيليون، مشددا على أن "الأعداء الخارجيين لا يهدؤون لا في الشمال ولا في الجنوب. نحن سنواصل الدفاع عن مواطني دولة إسرائيل وسنكون مستعدين لأي اعتداء".

'The citizens of #Lebanon must know that #Hezbollah, and not Israel, is their problem,' Defense Minister Benny Gantz says during an IDF exercise, as #Israel holds unofficial talks with the Lebanese over maritime border demarcation. pic.twitter.com/Aukwrrw1Hh

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 27, 2020

وأشار إلى تصريحات ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون كلودين عون التي قالت يوم الاثنين إنها منفتحة على معاهدة سلام مع إسرائيل بمجرد حل الخلافات بين البلدين، قائلا: "أسمع أصواتا إيجابية حتى في لبنان تتحدث عن السلام مع إسرائيل".

#بيني غانتس #لبنان #حزب الله اللبناني #اسرائيل #السهم المميت؟ #ميشال عون

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