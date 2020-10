غانتس: على اللبنانيين أن يعرفوا أن مشكلتهم هي حزب الله لا إسرائيل

اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس يوم الثلاثاء، أنه "على مواطني لبنان أن يعرفوا أن حزب الله هو مشكلتهم وليست إسرائيل وهم من سيدفع ثمن أي عدوان من حزب الله".

أشاد غانتس، أثناء قيامه بجولة في شمال إسرائيل، بتدريبات " السهم المميت" التي يقوم بها الجنود الإسرائيليون، مشددا على أن "الأعداء الخارجيين لا يهدؤون لا في الشمال ولا في الجنوب. نحن سنواصل الدفاع عن مواطني دولة إسرائيل وسنكون مستعدين لأي اعتداء".

