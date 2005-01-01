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أسعار الوقود الجديدة في السودان .. البنزين والجازولين

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الوقود الجديدة في السودان .. البنزين والجازولين



الخرطوم / سما

أعلنت الحكومة السودانية، يوم الثلاثاء، عن اعتماد أسعار الوقود الجديدة بما يشمل النزين والجازولين الخدمي في جميع مناطق السودان، وإلغاء السعر القديم خلال الساعات القليلة  القادمة.

وقررت الدكتورة هبة محمد أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، وفق سونا، الشروع في تطبيق الأسعار الجديدة للوقود وإلغاء القديمة الحالية لجميع منتجات البترول الخدمية والتجارية.

وأفاد بيان صادر عن الوزيرة هبة أحمد بأن سعر لتر البنزين الخدمي الجديد في السودان أصبح يبلغ في الوقت الحالي 56 جنيها سودانيا، في حين سعر اللتر الواحد من الجازولين 46 جنيها.

وأشارت إلى أن ذلك جاء عملا بالسلطات المخولة لوزير المالية والتخطيط بموجب المادة رقم 22 من قانون الإجراءات المحاسبية والمالية لعام 2007 مع المادة 17 من قانون تفسير القوانين.

وأضافت أنه سوف تتم مراجعة أسعار المنتجات في ثالثا من الاستيراد الخاص أسبوعيا عن طريق لجنة مشتركة تحتوي على مستؤلين ومستوردين ومحفظة السلع الاستراتيجية.

وتابعت إن هذه اللجنة ستعمل بإشراف من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزارة الطاقة، في حين يجري العمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

أسعار الوقود في السودان

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