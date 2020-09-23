أخبار الأسرى: أحكام وتمديد اعتقال وإفراج

رام الله /سما/

حكمت المحكمة العسكرية في سالم ، اليوم الثلاثاء، على الأسير عثمان عبد الله محمود من جنين ، بالسجن الفعلي لمدة عامين وغرامة ألفي شيكل، وعلى الأسير أشرف أبو العال من قرية روجيب شرق نابلس، بالسجن الفعلي لمدة 40 شهراً و غرامة مالية بقيمة 11 ألف شيكل.

ورفضت محكمة الاحتلال الاستئناف المقدم من الأسير أسامة حسين شاهين من الخليل، ضد قرار الاعتقال الإدارى الذي صدر بحقه لمدة 4 شهور، وتثيت القرار.

ومددت محكمة الاحتلال للمرة الرابعة على التوالي توقيف الأسير رائد المكحل من بلدة العيزرية بالقدس حتى الاثنين القادم، وهو يقبع في مركز تحقيق الجلمة فى ظروف صعبة، كما مددت اعتقال الصحفي مجاهد مرداوي من قلقيلية لمدة أسبوع، وهو يقبع في مركز تحقيق الجلمة منذ اعتقاله على معبر الكرامة أثناء عودته من ماليزيا بتاريخ 23/9/2020 .

وأجلت محاكمة الأسير جهاد بنات من مخيم العروب شمال الخليل، حتى تاريخ 8/12/2020 ،والأسير عبد الرحمن حمدان من رام الله، حتى تاريخ 2/12/2020، والأسير سمهر صبحي مهداوي 26 عاما من ضاحية شويكة شمال طولكرم ، إلى تاريخ 8/12 والأسير طارق محمد الأعرج من عنبتا بطولكرم حتى 22-12-2020.

وأفرج الاحتلال عن الأسير ساري إبراهيم عبد الله من بلدة صرة بنابلس بعد اعتقالٍ دام 18 عاماً وعن الأسير قاسم طالب الشيخ من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، بعد اعتقالٍ دام 12شهراً ، وعن الأسير مثقال محمد حمدان من مخيم جنين ،بعد اعتقال استمر 11 شهراً والأسير وليد سلامة حسن من بلدة قصرة جنوب نابلس، بعد نحو شهر من الاعتقال .