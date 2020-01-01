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"الصحة" تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية



رام الله /سما/

 تسلمت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية، لدعمها في مواجهة جائحة "كورونا".

وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال استلام الأجهزة في مبنى الوزارة برام الله، إلى أن 15 جهازا سيتم إرسالها إلى قطاع غزة، مشيدة بدعم الحكومة الألمانية المستمر للوزارة.

وقالت الكيلة إن الحكومة الألمانية دعمت القطاع الصحي الفلسطيني بشكل كبير، خاصة في ظل جائحة "كورونا"، مؤكدة حاجة مستشفيات الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

من جهته، قال نائب رئيس الممثلية الألمانية مايكل هيرولد: "نأمل جميعا في احتواء انتشار فيروس كورونا، وأن لا يحتاج المرضى إلى أجهزة التنفس الاصطناعي"، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة ستساهم في دعم القطاع الصحي الفلسطيني وتحسين الخدمات العلاجية.

وحضر التسليم مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب، ووكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #جهاز تنفس اصطناعي #الممثلية الألمانية

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