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اتحاد المعلمين ينفي ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول إنتهاء العام الدراسي

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المعلمين ينفي ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول إنتهاء العام الدراسي



رام الله /سما/

نفى الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاء العام الدراسي، مؤكداً أن  ذلك لا اساس له من الصحة، داعيا المواطنين الى توخي الدقة والحذر.

وقال إرزيقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن ما أعلنه الإتحاد هو التحول الى التعليم عن بعد بشكل كامل اعتباراً من اليوم وحتى انتهاء الأزمة المالية وليس إنهاء العام الدراسي، مطالبا برفع الحد الادنى للصرف، وضرورة تعزيز صمود الموظفين من خلال اتخاذ الحكومة اجراءات مع سلطة الطاقة والنقد والجامعات وشركات الاتصالات وكل الجهات التي تمس حياة الموظف.
 

#مواقع التواصل الاجتماعي #اتحاد المعلمين #إنتهاء العام الدراسي #العملية التعليمية #العودة الى المدارس #مدارس #فيروس كورونا

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