برعاية وحضور رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية و"بكدار" لدعم قطاع الصحة

رام الله /سما/

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، تم توقيع اتفاقية دعم قطاع الصحة في فلسطين من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 6.58 مليون دولار، اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله.

ووقع الاتفاقية عن البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الأقصى، ممثله في فلسطين هاني أبو دياب، ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد أبو عوض، بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر القطامي.

وقال رئيس الوزراء: "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية وللصناديق العربية التي تقدم الدعم الحقيقي والجدي سنويا بكل سخاء، للقطاعات التي تشكل أولوية للحكومة، فقطاع الصحة هذا العام استهلك الحجم الأكبر من المساعدات الدولية لفلسطين لأنه مهم ويتعلق بحياة المواطنين".

وأضاف اشتية: "تحضيرا لفصل الشتاء وما هو متوقع تجاه كورونا، نقوم الآن بتجهيز مستشفى ميداني لمواجهة هذا الوباء".

وتشمل الاتفاقية عدة مشاريع: تشطيب وتطوير وتحديث أجهزة وحدة معالجة المياه في أقسام غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية، وشراء حاضنات أطفال للمستشفيات الحكومية، وتوريد جهاز أشعة متطور لمركز قباطية الطبي بجنين، وبناء وتوسعة وترميم وتجهيز أقسام ومرافق في مستشفى بيت جالا الحكومي ببيت لحم، وتجهيزات لمستشفى هوغو تشافيز- مستشفى العيون في ترمسعيا برام الله، وتشطيب وتجهيز وتأثيث الطابق الثاني لمركز الطوارئ والولادة الآمنة في الظاهرية بالخليل، وتشطيب وتجهيز وتأثيث وتوسعة في مبنى المستشفى الحكومي بقلقيلية.