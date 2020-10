كوشنر يثير موجة من السخط الأمريكي بتغريدة عن المواطنين من أصول إفريقية

أثار مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر الجدل بقوله إنه "من أجل أن تكون سياسات الرئيس ترامب أكثر فاعلية يجب أن يتطلع الأمريكيون من أصول إفريقية إلى النجاح".

وقال كوشنر في برنامج "فوكس آند فريندز"، نقله موقع " THE INTELLIGENCER"، إن "سياسة الرئيس ترامب هي السياسة التي يمكن أن تساعد الناس على تجاوز المشاكل التي يشتكون منها، لكنه لا يستطيع أن يجعلهم أكثر نجاحا مما يريدون".

Jared Kushner on the Black community: "President Trump's policies are the policies that can help people break out of the problems that they're complaining about, but he can't want them to be successful more than that they want to be successful." pic.twitter.com/SX9vWiAfag