  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كوشنر يثير موجة من السخط الأمريكي بتغريدة عن المواطنين من أصول إفريقية

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر يثير موجة من السخط الأمريكي بتغريدة عن المواطنين من أصول إفريقية



واشنطن /سما/

أثار مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر الجدل بقوله إنه "من أجل أن تكون سياسات الرئيس ترامب أكثر فاعلية يجب أن يتطلع الأمريكيون من أصول إفريقية إلى النجاح".

وقال كوشنر في برنامج "فوكس آند فريندز"، نقله موقع " THE INTELLIGENCER"، إن "سياسة الرئيس ترامب هي السياسة التي يمكن أن تساعد الناس على تجاوز المشاكل التي يشتكون منها، لكنه لا يستطيع أن يجعلهم أكثر نجاحا مما يريدون".

وانتقد الذين استخدموا مقتل جورج فلويد في مايو الماضي مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغييرات كبيرة في الحياة الأمريكية، ولكن دون متابعة أو إيجاد طرق لتحسين حياة المواطنين من أصول إفريقية.

من جهتها، كتبت رئيسة اللجنة الوطنية الديمقراطية السابقة دونا برازيل على "تويتر": "إنه يتحدث إلى الأشخاص الذين عانوا وتحملوا العنصرية المنهجية التاريخية".

بدورها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، إن "المتصيدين عبر الإنترنت، قد أخرجوا كلماته من سياقها، فضلا عن إنكار سجل الرئيس ترامب في تراجع البطالة بين الأمريكيين، والتي تم تقليصها فقط بسبب تفشي فيروس كورونا".

#جاريد كوشنر #الادارة الامريكية #دونالد ترامب #البشرة السوداء #أصول إفريقية #الحزب الديمقراطي #الانتخابات الأمريكية #انستغرام #تويتر #جورج فلويد #جورج فلوريد احتجاجات امريكا #مواقع التواصل الاجتماعي #الولايات المتحدة #احتجاجات

الأكثر قراءة اليوم

رابط اختبار الشفشفه الجديد 2020

رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1442 2020 رتبة جندي - أبشر للتوظيف

فيديو .. لقاء رمضان صبحي كامل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

أسعار العملات : سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وزير التنمية يوضح مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون ومتضرري حريق النصيرات وتفريغات 2005

هل تلمح إسرائيل لإمكانية اغتيال خليل البهتيني؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

فلسطين

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

ترامب يوضح موعد استئناف مسار التطبيع.. ويقول: هناك 10 دول أخرى تود توقيع اتفاقات مع إسرائيل

الزهار

الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"

طائرة

أمنيون إسرائيليون كبار: طالبنا أمريكا بالطائرات الأكثر تطوراً في العالم مقابل "إف35" للإمارات

6

مسؤول يهودي مغربي: اجتماع دبلوماسي في نيويورك للتطبيع بين المغرب وإسرائيل