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"إبليس باريس".. شاهد: صحيفة إيرانية تنشر رسما كاريكاتوريا لماكرون

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إبليس باريس".. شاهد: صحيفة إيرانية تنشر رسما كاريكاتوريا لماكرون



طهران /سما/

نشرت صحيفة "وطن امروز" (الوطن اليوم) الإيرانية صورة ساخرة تظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شكل شيطان، وذلك على خلفية تصريحاته تأييدا لنشر الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد.

ونشرت الصحيفة الكاريكاتور في صفحتها الأولى اليوم الثلاثاء تحت عنوان "إبليس باريس"، مصورة ماكرون أحمر الوجه ومدبب الأذنين وذا نظرة مفترسة وأنياب تظهر من فمه.

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جاء ذلك غداة استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، للقائم بالأعمال الفرنسي لديها وتسليمه رسالة احتجاج على الرسوم المسيئة للنبي.

وكان ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر قال إن المعلم الفرنسي الذي قطع أحد الإسلاميين المتشددين رأسه بسبب عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول خلال حصة دراسية عن حرية التعبير، كان "يجسد الجمهورية"، وأن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية".

كما تعهد ماكرون بتكثيف "الإجراءات الملموسة" لمحاربة ما وصفه بالإسلام الراديكالي.

#ايران #الرسوم الكاريكاتورية #إيمانويل ماكرون #ابليس باريس #الرسوم المسيئة للرسول #الاسلام #وسائل اعلام #فرنسا

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