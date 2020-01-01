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سنكون مستعدين لأي معركة.. وزير الجيش الاسرائيلي: أعداؤنا في الشمال والجنوب لا يهدأون

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سنكون مستعدين لأي معركة.. وزير الجيش الاسرائيلي: أعداؤنا في الشمال والجنوب لا يهدأون



القدس المحتلة /سما/

تفقد وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس مناورة "السهم الفتاك" في شمال البلاد اليوم، مع نائب رئيس الأركان الميجور جنرال إيال زامير.
 
وقال خلال المناورة وفق صحيفة " معاريف": "يجب أن تضمن مؤسسة الجيش الأمن خلال 365 يومًا في السنة في كل ساحة، ومن الركائز الأساسية لأمن دولة إسرائيل الجيش الإسرائيلي".
 
وثمن غانتس الجهود في التمرين الواسع النطاق الذي يجري في كل مكان تقريبًا في البلاد في الوقت الحالي.
 
وأضاف: "أعداؤنا لا يرتاحون - لا في الشمال ولا في الجنوب وسنواصل حماية مواطني دولة إسرائيل وسنواصل ردع أعدائنا وسنواصل إلحاق الضرر بتعاظم قدراتهم وسنكون مستعدين لأي معركة".
 
وتابع غانتس: "أسمع أيضًا أصواتًا إيجابية في لبنان تتحدث حتى عن السلام مع إسرائيل، الذين نتفاوض معهم حول تشكيل الحدود البحرية".
 
وأردف قائلا: "يجب أن يعرف اللبنانيون أن حزب الله هو مشكلتهم وليس إسرائيل، وإذا عمل حزب الله ضد إسرائيل فسوف يدفع لبنان في النهاية الثمن ونحن هنا لنكون جاهزين للحظة ، أتمنى ألا يحدث ذلك".

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