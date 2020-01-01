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وزير التنمية يوضح مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون ومتضرري حريق النصيرات وتفريغات 2005

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التنمية يوضح مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون ومتضرري حريق النصيرات وتفريغات 2005



رام الله /سما/

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، إن 81.000 أسرة غزية تتلقى مساعدات الشؤون المدعومة من التحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وأوضح مجدلاني، خلال حديثه لإذاعة "صوت الوطن" انه قمنا بدفع دفعتين حتى الأن أخرها قبل عيد الأضحى، حيث كان للاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المساهمة الكبيرة فيها.

وأكد أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تأزم أكثر منذ بداية شهر أغسطس وحتى الأن، لأسباب وعوامل كثيرة.

وأضاف: "نبحث مع الاتحاد الأوروبي في زيادة مساهمتها المالية رغم الظروف الصعبة، لنتمكن من دفع الدفعة الثالثة للمستفيدين، ولكن لم نصل لاتفاق حتى اللحظة.".

وعبر عن أمله بأنه بعد الانتهاء من صرف رواتب الموظفين هذا الشهر أن توجد فرصة لدى الخزينة العامة لاستكمال أي مبلغ نصل له مع الاتحاد الأوروبي.

وبين ان المبلغ المطلوب كبير جداً، يصل لـ 128 مليون شيكل، 94 مليون شيكل منه ذاهب لقطاع غزة والباقي للضفة الغربية.

حول ملف حريق النصيرات، قال مجدلاني إنه دخل للجنة القانونية وسيحل بأي طريقة سواء بواسطة مؤسسات الجرحى أو وزارة التنمية أو الرئيس محمود عباس.

وعن تطورات ملف تفريغات 2005 قال مجدلاني "سنطرح تطورات هذا الملف في القريب العاجل على طاولة المفاوضات مع الحكومة"، واعدًا إياهم بتبني قضيتهم بشكل شخصي ومتابعتها أينما طرحت.

وأضاف "نعي تماماً بأن راتب 1500 شيكل لموظف من تعيينات 2005، لا يكفي لسد جوع أسرته وتوفير المتطلبات الأساسية".

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