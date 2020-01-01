مشاهدة مباراة سحاب والحسين إربد بث مباشر - قناة الأردن الرياضية

نقدم لكم متابعينا، رابط مشاهدة مباراة الحسين إربد وسحاب بث مباشر التي تقام اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 على استاد الملك عبدالله في الأسبوع الحادي عشر من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة سحاب والحسين إربد مباشر تنقل عبر قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) في ظل غياب الجماهير عن المدرجات، حيث أن اللقاء مؤجل منذ الخامس عشر من شهر مايو / آيار.

وأفادت القناة الناقلة أن مباراة سحاب ضد الحسين إربد تبدأ الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة عمان ودمشق وبغداد والرياض والمنامة والكويت، الخامسة في القاهرة والخرطوم والقدس.

وكانت المباراة الأخيرة بين الفريقين قد إنتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) في دوري المناصير الأردني للمحترفين موسم 2016-2017، علما أن 6 مواجهات تاريخية سابقة فقط جمعت الطرفين.

رابط مباراة سحاب وإربد مباشر

ويسعى سحاب إلى تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن فرق المؤخرة، حيث ما زال في منطقة الخطر بالمركز التاسع برصيد 11 نقطة، بفارق واحدة فقط أمام شباب العقبة وشباب الأردن.

في المقابل، يحتل الحسين إربد المركز السابع برصيد 13 نقطة بالتساوي مع الرمثا ومعان، إذ يسعى للوصول إلى النقطة السادسة عشرة واختطاف المركز الرابع من منافسه السلط.

ومن المرتقب أن يلعب سحاب مع شباب العقبة ثم الجزيرة في الجولة المقبلة بدوري المحترفين الأردني، في حين يواجه الحسين إربد نظيره الجزيرة والصريح والفيصلي على التوالي.