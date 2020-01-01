  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم بث مباشر - الرياضية السعودية

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم بث مباشر - الرياضية السعودية



الرياض / سما

تقدم لكم وكالة سما، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة النصر والأهلي مباشر تعرض اليوم على القنوات الرياضية السعودية (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق فهد العتيبي، حيث أنهى كلا الفريقين استعداداتهما لهذه الموقعة المرتقبة.

وتبدأ مباراة النصر والأهلي بالكأس في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وقطر والعراق والأردن، السابعة والنصف لدى مصر وفلسطين والسودان وليبيا.

ويمر النصر بأصعب موقف له في المسابقات السعودية، إذ أنه ما زال يتذيل جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي دون أي رصيد من النقاط، وذلك بعد إنتهاء الجولتين الأولى والثانية.

أما الأهلي، فهو يقدم الأداء الأفضل في الدوري حتى اللحظة، حيث حصد العلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين، بالتالي أصبح يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الاتفاق.

لكن رغم تلك الأرقام السلبية، تبقى الأفضلية في السنوات الأخيرة لصالح النصر، إذ لم ينجح الأهلي في التغلب عليه منذ مباراة الدوري عام 2018 (2-0)، وما بعد ذلك كان إما خسارة أو فوز للخصم.

وأطلق مشجعو النصر حملة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف دعم اللاعبين لا سيما عبد الرزاق حمد الله قبيل مباراة الأهلي، مؤكدين ثقتهم بقدرة الفريق على العودة مجددا للمقدمة قريبا.

#النصر #الأهلي #بث مباشر #مباراة الأهلي والنصر #مباراة النصر والأهلي #الرياضية السعودية #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

رابط اختبار الشفشفه الجديد 2020

رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1442 2020 رتبة جندي - أبشر للتوظيف

فيديو .. لقاء رمضان صبحي كامل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

الحكومة: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بدءا بالتعليم والصحة والأمن

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالرواتب والتعليم والصحة..

اسعار العملات مقابل الشيكل

وزارة التعليم بغزة توضح مستجدات استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 4 وفيات و576 إصابة و389 حالة تعافٍ من فيروس كورونا

خليل

هل تلمح إسرائيل لإمكانية اغتيال خليل البهتيني؟

طوارئ غزة: هناك حالة استهتار كبيرة من المواطنين و نخشى فقدان السيطرة

صحيفة: قطر سوف تنقل قريبا الى قطاع غزة دفعتين من أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة

قناة عبرية : مصر تعمل على التوسط لصفقة تبادل أسرى وطلبت من حماس عدم إدخال تركيا بالأمر