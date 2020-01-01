مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم بث مباشر - الرياضية السعودية

الرياض / سما

تقدم لكم وكالة سما، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة النصر والأهلي مباشر تعرض اليوم على القنوات الرياضية السعودية (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق فهد العتيبي، حيث أنهى كلا الفريقين استعداداتهما لهذه الموقعة المرتقبة.

وتبدأ مباراة النصر والأهلي بالكأس في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وقطر والعراق والأردن، السابعة والنصف لدى مصر وفلسطين والسودان وليبيا.

ويمر النصر بأصعب موقف له في المسابقات السعودية، إذ أنه ما زال يتذيل جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي دون أي رصيد من النقاط، وذلك بعد إنتهاء الجولتين الأولى والثانية.

أما الأهلي، فهو يقدم الأداء الأفضل في الدوري حتى اللحظة، حيث حصد العلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين، بالتالي أصبح يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الاتفاق.

لكن رغم تلك الأرقام السلبية، تبقى الأفضلية في السنوات الأخيرة لصالح النصر، إذ لم ينجح الأهلي في التغلب عليه منذ مباراة الدوري عام 2018 (2-0)، وما بعد ذلك كان إما خسارة أو فوز للخصم.

وأطلق مشجعو النصر حملة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف دعم اللاعبين لا سيما عبد الرزاق حمد الله قبيل مباراة الأهلي، مؤكدين ثقتهم بقدرة الفريق على العودة مجددا للمقدمة قريبا.