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رابط مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر الرياضية السعودية يوتيوب

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر الرياضية السعودية يوتيوب



الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية رابط مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم الثلاثاء التي تقام على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الهلال وأبها مباشر تنقل على القناة الرياضية السعودية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق عبدالله الحربي، علما أن هذا اللقاء المهم مؤجل من تاريخ 15 مارس / آذار الماضي.

وينطلق لقاء أبها والهلال عند الساعة 05:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ودمشق وعمان والكويت وبيروت والمنامة وبغداد، وفي تمام 04:55 لدى القدس والخرطوم وطرابلس والقاهرة.

وكان أبها قد فرض التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف على ضيفه الهلال في المباراة التي أقيمت قبل خمسة أيام على استاد (المحالة) لحساب الأسبوع الثاني من الدوري السعودي للمحترفين.

ويمر أبها بموقف صعب في دوري المحترفين السعودي، إذ أنه لم يتمكن من حصد سوى نقطة واحدة في المركز الثاني عشر بالتساوي مع الاتحاد، بينما الهلال 4 نقاط بالمركز السابع.

وتشير التوقعات إلى تفوق الهلال على أبها مُجددا؛ كون الأخير لم ينجح في إحراز الفوز بأي مواجهة جمعتهما في التاريخ سواء بمسابقة دوري محمد بن سلمان أو كأس الأمير فيصل وخادم الحرمين.

ويواجه الفائز من مباراة الهلال وأبها، الفريق الذي سوف ينتصر في لقاء النصر ضد الأهلي المرتقب الذي يجري مساء هذا اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

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