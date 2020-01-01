مولود ظل 6 ساعات في ثلاجة الموتى وخرج حيا.. (فيديو)

داخل مستشفى في المكسيك، وضع طفل حديث الولادة داخل ثلاجة الموتى 6 ساعات، قبل اكتشاف أنه لا يزال على قيد الحياة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الطفل، الذي لم يعلن عن اسمه، ولد قبل أوانه في الأسبوع 23 فقط، وتبين أن المولود لا توجد عليه أي علامات للحياة، وتم إعلان وفاته ونقله إلى ثلاجة الموتى.

وعقب 6 ساعات اكتشف موظفو مكتب دفن الموتى أن المولود الذي تم إخراجه من الثلاجة تمهيدا لدفنه، لا يزال حيا.

وتم توثيق نجاة الطفل وهو بين ذارعي والده، الذي كان يقول له: "ها أنا بجوارك، استمر في الكفاح والمقاومة أيها الصغير، أنا احبك. يا الله كن مع هذا الصغير واحفظه واحفظ حياته".