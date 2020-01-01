  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

اليمن.. معلمة ترتكب جريمة مروعة بحق طفل

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليمن.. معلمة ترتكب جريمة مروعة بحق طفل



وكالات

شهدت محافظة لحج اليمنية، يوم أمس الاثنين، جريمة مروعة، حيث أقدمت معلمة متطوعة، على محاولة ذبح أحد طلابها في الصف الأول أساسي، ما تسبب في نقله إلى المستشفى.

وأفاد مصدر تربوي بالمحافظة، بأن معلمة متطوعة في إحدى مدارس مديرية تبن الابتدائية، وجهت عدة طعنات لطالب يبلغ من العمر 6 سنوات، في رقبته، في محاولة منها لذبحه.

وأشار المصدر إلى أن أحد المعلمين دخل الفصل، وأنقذ الطفل الذي كانت تحاول المعلمة ذبحه على الأرض بسكين حول رقبته، من بين يديها، ونقله على الفور إلى أحد مستشفيات المدينة. 

كما منعت أسرة المعلمة، إدارة المدرسة والمواطنين، من تسليمها إلى الجهات المختصة في المديرية.

المصدر: "وكالة الصحافة اليمنية"

#اليمن #معلمة #ذبح #طفل

الأكثر قراءة اليوم

رابط اختبار الشفشفه الجديد 2020

رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1442 2020 رتبة جندي - أبشر للتوظيف

رابط نتائج الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا 2020 المغرب

فيديو .. لقاء رمضان صبحي كامل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

الحكومة: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بدءا بالتعليم والصحة والأمن

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالرواتب والتعليم والصحة..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

طوارئ غزة: هناك حالة استهتار كبيرة من المواطنين و نخشى فقدان السيطرة

الصحة الاسرائيلية تحذر: موجة كورونا ثالثة قاسية وفتاكة على الابواب

الصحة بغزة: تسجيل ( 199 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 100 حالة

صحيفة: قطر سوف تنقل قريبا الى قطاع غزة دفعتين من أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة

قناة عبرية : مصر تعمل على التوسط لصفقة تبادل أسرى وطلبت من حماس عدم إدخال تركيا بالأمر