اليمن.. معلمة ترتكب جريمة مروعة بحق طفل

وكالات

شهدت محافظة لحج اليمنية، يوم أمس الاثنين، جريمة مروعة، حيث أقدمت معلمة متطوعة، على محاولة ذبح أحد طلابها في الصف الأول أساسي، ما تسبب في نقله إلى المستشفى.

وأفاد مصدر تربوي بالمحافظة، بأن معلمة متطوعة في إحدى مدارس مديرية تبن الابتدائية، وجهت عدة طعنات لطالب يبلغ من العمر 6 سنوات، في رقبته، في محاولة منها لذبحه.

وأشار المصدر إلى أن أحد المعلمين دخل الفصل، وأنقذ الطفل الذي كانت تحاول المعلمة ذبحه على الأرض بسكين حول رقبته، من بين يديها، ونقله على الفور إلى أحد مستشفيات المدينة.

كما منعت أسرة المعلمة، إدارة المدرسة والمواطنين، من تسليمها إلى الجهات المختصة في المديرية.

المصدر: "وكالة الصحافة اليمنية"