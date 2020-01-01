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بطل أمريكي يكشف سبب رفض حبيب إيذاء غايتجي

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطل أمريكي يكشف سبب رفض حبيب إيذاء غايتجي



وكالات

كشف البطل السابق في وزنين مختلفين في منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، دانيال كورمييه عن المحادثة التي دارت بينه وبين الروسي حبيب نورمحمدوف، بعد فوز الأخير على جاستن غايتجي.

وقال كورمييه في مقابلة نشرتها شبكة "ESPN MMA" الأمريكية على "يوتيوب"، إن حبيب أخبره بأنه رفض إيذاء غايتجي بسبب تواجد والداي الأخير بالقرب من الحلبة لمساندة نجلهما.

وأوضح كورمييه، أنه كان بإمكان البطل الروسي أن يحكم قبضته على كوعي غايتجي لإجباره على الاستسلام، لكن حبيب كان يخشى أن يكابر الأمريكي على الآلام ويرفض الاستسلام.

وأشار كورمييه إلى أن هذا هو السبب الذي دفع حبيب لتغيير رأيه أثناء إحكام قبضته على غايتجي، ليلجأ لطريقة أخرى لإجباره على الاستسلام، وهي إحكام الخناق على عنقه بساقيه ويديه.

وأجبر حبيب (32 عاما)، منافسه غايتجي، على الاستسلام في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما يوم السبت الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن دورة "UFC 254".

وهذا الفوز هو الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، فيما تجرع غايتجي البالغ 31 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.

يذكر أن حبيب، الذي حافظ على لقبه بطلا لمنظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، أعلن اعتزاله مباشرة بعد نهاية نزاله ضد غايتجي.

#دانيال كورمييه #حبيب نورمحمدوف #جاستن غايتجي

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