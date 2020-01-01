  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب موقفها من (كورونا)

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ياسمين صبري تثير الجدل بسبب موقفها من (كورونا)



وكالات / سما /

تحدثت الفنانة المصرية عن موقفها من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، موضحة أنه من الممكن أن تكون هي قد أصيبت به دون أن تعلم وتعافت منه.

وأكدت على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع، أنها تستكمل حياتها بصورة طبيعية دون الذعر من إصابتها بالفيروس، بحسب تصريحاتها لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4".

وقالت في تحد للفيروس: "لا أكون مهووسة بالخوف وهذا عادي، أنا أستمر في حياتي عادي جدا، بالنسبة للفيروس، قد أكون أصبت به وراح لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله، وما يأخده يأخده ومن يكمل يكمل، والبقاء للأقوى".


يشار إلى أن ياسمين صبري جذبت اهتمام مستخدمي "السوشيال ميديا" بردها في مهرجان الجونة عند سؤالها في اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معها فضائية "أون إي" المصرية عن الوصف الذي تختاره لعام 2020، واختارت الإجابة بأداء أغنية "الحياة حلوة" للمطرب الراحل، فريد الأطرش، وعقبت "ده حقيقي بجد".

يشار إلى أن عام 2020 شهد زواج ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وذلك في شهر نيسان/ أبريل.

كما أثارت ياسمين صبري غضب بعض متابعاتها عندما نفت اهتمامها بالأعمال والأنشطة التي تهم المرأة، وذلك في لقاء تلفزيوني آخر أجري معها في حفل افتتاح المهرجان.

وقالت عن التفاتها إلى قضايا المرأة: "لا لا يوجد قضية"، الأمر الذي أزعج الكثير من النساء.

#فيروس كورونا #ياسمين صبري

الأكثر قراءة اليوم

رابط اختبار الشفشفه الجديد 2020

رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1442 2020 رتبة جندي - أبشر للتوظيف

رابط نتائج الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا 2020 المغرب

فيديو .. لقاء رمضان صبحي كامل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

الحكومة: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بدءا بالتعليم والصحة والأمن

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالرواتب والتعليم والصحة..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

طوارئ غزة: هناك حالة استهتار كبيرة من المواطنين و نخشى فقدان السيطرة

الصحة الاسرائيلية تحذر: موجة كورونا ثالثة قاسية وفتاكة على الابواب

الصحة بغزة: تسجيل ( 199 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 100 حالة

صحيفة: قطر سوف تنقل قريبا الى قطاع غزة دفعتين من أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة

قناة عبرية : مصر تعمل على التوسط لصفقة تبادل أسرى وطلبت من حماس عدم إدخال تركيا بالأمر