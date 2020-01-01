لعشاق انستجرام .. 5 أسباب تجعل هاتف آيفون 12 مثالى

وكالات / سما /

أصبح بإمكان الراغبين في الحصول على iPhone 12 Pro أخيرًا بعد طرحه رسميا للبيع السبت، بعد شهور من الترقب، إذ تم الإعلان رسميا عن iPhone 12 Pro و iPhone 12 خلال حدث Time Flies الذى نظمته الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، ويتميز كلا الهاتفين الذكيين بشبكة 5G ويتم تشغيلهما بواسطة شريحة A14 Bionic وهى أسرع شريحة في أي هاتف ذكى، ومع ذلك، فإن الاختلاف الكبير بين الهاتفين الذكيين هو الكاميرا.

فبينما يتميز iPhone 12 بكاميرا مزدوجة خلفية، فإن iPhone 12 Pro يأخذ الأمور إلى مستوى أعلى بكاميرا ثلاثية العدسة، لذا قد يكون iPhone 12 Pro الهاتف الذكي المثالي لمحبي إنستجرام بسبب الأسباب التالية، وفقا لموقع "ميورو" البريطاني:

1- كاميرا ثلاثية العدسة

يتميز هاتف iPhone 12 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، والتي تتكون من عدسة واسعة مع مجال رؤية 120 درجة، وعدسة تليفوتوغرافيّة، وهذا يجعل الهاتف الذكي مثاليًا لالتقاط مجموعة من الصور لإنستجرام، سواء كنت من محبى المناظر الطبيعية ذات الزاوية الواسعة أو الصور الشخصية التفصيلية.

2- تحسينات الوضع الليلى

إذا كنت تحب التقاط الصور أثناء خروجك في المساء، فقد تم إجراء العديد من التحسينات على الوضع الليلى، إذ تم الآن توسيع الميز التي تتيح لك التقاط صور مفصلة في الإضاءة المظلمة، لتشمل كاميرات TrueDepth والكاميرات فائقة الاتساع، مما يتيح الحصول على صور أكثر إشراقًا.

إذا كان لديك حامل ثلاثي القوائم، يمكن أن يكون Night Mode Time-lapse هو الشيء المثالي لتحسين صور انستجرام الخاصة بك، حيث يوفر أوقات تعرض أطول لمقاطع فيديو أكثر وضوحًا، ومسارات إضاءة أفضل، وتعرض أكثر سلاسة في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة.

أخيرًا ، قدمت أبل خيار صور الوضع الليلى، مما أدى إلى تأثير مذهل، حتى فى الإضاءة المنخفضة.

3- فيديو HDR مع Dolby Vision

أصبح تصوير مقاطع الفيديو لـ انستجرام الخاص بك أسهل بكثير، بفضل فيديو HDR مع Dolby Vision.

يقدم iPhone 12 Pro أعلى جودة للفيديو في هاتف ذكى، وهو أول من يمكّن فيديو HDR مع Dolby Vision ، حتى 60 إطارًا في الثانية.

وقالت شركة أبل: "تستفيد Dolby Vision من شاشة Super Retina XDR للحصول على تباين مذهل أثناء التصوير وتشغيل الفيديو، ويمكن للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم مع دعم AirPlay حتى 4K Dolby Vision إلى الأجهزة الخارجية."

4- شبكات 5G

واحدة من أكثر الميزات الجديدة إثارة في مجموعة iPhone 12 هي 5G، والتي يمكن أن تجعل تحميل الصور ومقاطع الفيديو على انستجرام أسرع وأسهل بكثير.

أوضحت أبل: "تتميز شبكة الجيل الخامس على هواتف أيفون بسرعات محسّنة لتنزيل وتحميل أسرع، وبث فيديو بجودة أعلى، وألعاب أكثر استجابة، وتفاعل في الوقت الفعلي في التطبيقات، و FaceTime بدقة عالية، وغير ذلك الكثير، وسيتمكن العملاء أيضًا من الاستمتاع باتصال آمن وسريع، مما يقلل الحاجة إلى الاتصال بنقاط اتصال Wi-Fi العامة ".

أفضل ما في الأمر هو أن iPhone 12 Pro يتميز أيضًا بوضع البيانات الذكية، الذى يطيل عمر البطارية من خلال التقييم الذكي لاحتياجات الجيل الخامس وتحقيق التوازن بين استخدام البيانات والسرعة والطاقة في الوقت الفعلي.

5- شاشة سيراميك

أخيرًا، إذا كنت قلقًا بشأن سقوط هاتفك الأيفون أثناء التقاط صور انستجرام، فسيسعدك أن تسمع أن iPhone 12 Pro قوى للغاية، فهو محمى بغطاء أمامي جديد تمامًا من السيراميك، وهو أقوى من أي زجاج أي هاتف ذكي، وهو أقل عرضة للكسر بأربع مرات من سابقه، iPhone 11 Pro.