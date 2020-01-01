برشلونة يطالب بتسجيل صوتي يفضح حكم الكلاسيكو

وكالات / سما /

مازال الجدل دائرا حول ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد في مواجهة برشلونة يوم السبت الماضي، وسجل منها سيرجيو راموس الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بنتيجة 3 ـ 1 للملكي.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مساعد الحكم أبلغه خلال الحديث بينهما أن راموس أخطأ أولا قبل أن يمسكه لينجليت مدافع برشلونة، لكنه لم ينتبه لحديثه واحتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

واحتسب الحكم خوان مارتينيز مونويرا، ركلة الجزاء بعدما عاد لتقنية الفيديو وشاهد اللعبة بنفسه، لكن الصحيفة أكدت أنها علمت بنصيحة الحكم المساعد له والذي أكد أن اللعبة ليست ركلة جزاء بل خطأ على راموس أولا.



وأضافت الصحيفة: "برشلونة يُخطط لطلب التسجيل الصوتي للمحادثة بين الحكام وغرفة تقنية الفيديو لمعرفة ما حدث بالضبط، حيث يرى النادي أن ما يحدث حملة ضده بقيادة فيلاسكو كاربالو المسؤول عن تعيين الحكام، والذي اختار حكما معروفا بوجود مشاكل بينه وبين البارسا".



وثار غضب جماهير برشلونة من الأداء التحكيمي، وحتى رونالد كومان المدير الفني للبارسا الذي هاجم التحكيم بشكل صريح عقب الكلاسيكو، وبات مهددا بتوقيع عقوبات عليه في الأيام المقبلة.