  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يطالب بتسجيل صوتي يفضح حكم الكلاسيكو

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يطالب بتسجيل صوتي يفضح حكم الكلاسيكو



وكالات / سما /

مازال الجدل دائرا حول ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد في مواجهة برشلونة يوم السبت الماضي، وسجل منها سيرجيو راموس الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بنتيجة 3 ـ 1 للملكي.
 
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مساعد الحكم أبلغه خلال الحديث بينهما أن راموس أخطأ أولا قبل أن يمسكه لينجليت مدافع برشلونة، لكنه لم ينتبه لحديثه واحتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

واحتسب الحكم خوان مارتينيز مونويرا، ركلة الجزاء بعدما عاد لتقنية الفيديو وشاهد اللعبة بنفسه، لكن الصحيفة أكدت أنها علمت بنصيحة الحكم المساعد له والذي أكد أن اللعبة ليست ركلة جزاء بل خطأ على راموس أولا.
 
وأضافت الصحيفة: "برشلونة يُخطط لطلب التسجيل الصوتي للمحادثة بين الحكام وغرفة تقنية الفيديو لمعرفة ما حدث بالضبط، حيث يرى النادي أن ما يحدث حملة ضده بقيادة فيلاسكو كاربالو المسؤول عن تعيين الحكام، والذي اختار حكما معروفا بوجود مشاكل بينه وبين البارسا".
 
وثار غضب جماهير برشلونة من الأداء التحكيمي، وحتى رونالد كومان المدير الفني للبارسا الذي هاجم التحكيم بشكل صريح عقب الكلاسيكو، وبات مهددا بتوقيع عقوبات عليه في الأيام المقبلة.

#برشلونة #الكلاسيكو #ريال مدريد #ركلة الجزاء #سيرجيو راموس #لينجليت #مارتينيز مونويرا #الفار

الأكثر قراءة اليوم

رابط اختبار الشفشفه الجديد 2020

رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1442 2020 رتبة جندي - أبشر للتوظيف

رابط نتائج الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا 2020 المغرب

فيديو .. لقاء رمضان صبحي كامل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

الحكومة: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بدءا بالتعليم والصحة والأمن

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالرواتب والتعليم والصحة..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الصحة الاسرائيلية تحذر: موجة كورونا ثالثة قاسية وفتاكة على الابواب

الصحة بغزة: تسجيل ( 199 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 100 حالة

صحيفة: قطر سوف تنقل قريبا الى قطاع غزة دفعتين من أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة

قناة عبرية : مصر تعمل على التوسط لصفقة تبادل أسرى وطلبت من حماس عدم إدخال تركيا بالأمر

78

واشنطن: صفقة القرن فتحت آفاقًا جديدة أمام الفلسطينيين.. ومبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية..!