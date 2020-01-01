اتحاد القدم يكشف عن موعد تحديد دوري الدرجتين الثانية والثالثة؟

غزة / سما /

أكد إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, أن تحديد موعد دوري الدرجتين الثانية والثالثة في قطاع غزة, مرتبط بالاجتماع المركزي خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو سليم خلال اجتماع الاتحاد مع أندية الدرجتين الثانية والثالثة في مقر نادي خدمات الشاطئ الاثنين, إنه سيتم تحديد موعد المسابقتين خلال الاجتماع المركزي للاتحاد قريبا.

وثمّن الجهود المبذولة لانطلاق الموسم الكروي الجديد بكافة الدرجات, مبينا أن الموعد العام للمسابقات سيكون وفق مصلحة الأندية, لضمان الاستعداد الجيد للدوري.

وأشار إلى أن أبواب الاتحاد مفتوحة أمام الجميع, لمناقشة كافة الأفكار والاقتراحات التي تهم منظومة اللعبة.