  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد القدم يكشف عن موعد تحديد دوري الدرجتين الثانية والثالثة؟

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد القدم يكشف عن موعد تحديد دوري الدرجتين الثانية والثالثة؟



غزة / سما /

أكد إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, أن تحديد موعد دوري الدرجتين الثانية والثالثة في قطاع غزة, مرتبط بالاجتماع المركزي خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو سليم خلال اجتماع الاتحاد مع أندية الدرجتين الثانية والثالثة في مقر نادي خدمات الشاطئ الاثنين, إنه سيتم تحديد موعد المسابقتين خلال الاجتماع المركزي للاتحاد قريبا.

وثمّن الجهود المبذولة لانطلاق الموسم الكروي الجديد بكافة الدرجات, مبينا أن الموعد العام للمسابقات سيكون وفق مصلحة الأندية, لضمان الاستعداد الجيد للدوري.

وأشار إلى أن أبواب الاتحاد مفتوحة أمام الجميع, لمناقشة كافة الأفكار والاقتراحات التي تهم منظومة اللعبة.

#الاتحاد الفلسطيني #دوري الثانية #دوري الثالثة

الأكثر قراءة اليوم

رابط اختبار الشفشفه الجديد 2020

رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1442 2020 رتبة جندي - أبشر للتوظيف

فيديو .. لقاء رمضان صبحي كامل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

الحكومة: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بدءا بالتعليم والصحة والأمن

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالرواتب والتعليم والصحة..

اسعار العملات مقابل الشيكل

وزارة التعليم بغزة توضح مستجدات استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 4 وفيات و576 إصابة و389 حالة تعافٍ من فيروس كورونا

خليل

هل تلمح إسرائيل لإمكانية اغتيال خليل البهتيني؟

طوارئ غزة: هناك حالة استهتار كبيرة من المواطنين و نخشى فقدان السيطرة

صحيفة: قطر سوف تنقل قريبا الى قطاع غزة دفعتين من أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة

قناة عبرية : مصر تعمل على التوسط لصفقة تبادل أسرى وطلبت من حماس عدم إدخال تركيا بالأمر