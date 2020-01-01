أسعار العملات .. سعر الدولار في السودان لدى السوق السوداء اليوم

الخرطوم / سما

أفادت مصادر اقتصادية سودانية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك تذبذبا في سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، معلنة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

وذكرت المصادر الاقتصادية أن أسعار العملات الأجنبية في السودان تشهد تباينا حتى اللحظة أثناء افتتاح التعاملات الصباحية اليوم في السوق الأسود "الموازي" وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

ونقل "أخبار السودان" عن مصادر مصرفية قولها إن التذبذب في أسعار الدولار بالسودان ناتج عن ضبابية المشهد الاقتصادي في البلاد؛ نتيجة الإجراءات الأخيرة ورفعها من قائمة الإرهاب.

وذكرت أن أسعار صرف الدولار الأمريكي تُسجل تباينا واضحا، إذ بلغ أقل سعر للدولار هذا الصباح مبلغ 230 جنيها سودانيا، بينما السعر الأعلى للعملة الأمريكية 240 جنيها، والمتوسط 235.

ونوهت إلى أن سعر الدولار وجميع العملات الأخرى مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء يختلف من صراف إلى آخر بفارق بسيط، داعية المواطنين إلى الانتباه والتعامل مع أكثر من تاجر.

ويصرف الدولار الأمريكي في السوق الأسود بالسودان اليوم مقابل 235 جنيه، والريال السعودي 62.20، والدرهم الإماراتي 63:00، اليورو الأوروبي 277، الجنيه الإسترليني 300.



