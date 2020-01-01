  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"غوغل" ترد على انتقام "هواوي" بتقنية فريدة من نوعها

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" ترد على انتقام "هواوي" بتقنية فريدة من نوعها



وكالات

ردت "غوغل" على انتقام "هواوي" بطرح بدائل لتطبيقات "أندرويد" الرئيسية وأبرزها تطبيق "غوغل مابس".

وأعلنت غوغل، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، طرحها تحديثا لتطبيق "خرائط غوغل" يتضمن ميزات جديدة استثنائية.

وأوضحت أن تطبيق "غوغل مابس" يتضمن ميزات جديدة مرتبطة بتحديد مسارات وطرق خاصة بالدراجات.


وقالت "غوغل" إنه نما الطلب على التنقل بالدراجات على خرائط غوغل، بصورة كبيرة في ظل تفشي جائحة "كوفيد 19".

وأشارت إلى أنه زاد الطلب على طرق الدراجات الهوائية بنسبة وصلت إلى 69%.

وتقدم غوغل في تحديثها لـ"غوغل مابس" ميزتين فريدتين، مرتبطتين بتحديد مسارات طرق الدراجات، وإمكانية التنقل لبعض المدن الكبرى.

استخدمت غوغل خوارزمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وبيانات التعهيد الجماعي والبيانات، التي تم جمعها مع البلديات المحلية لتقديم الميزات.

في بعض المدن، يمكنك الآن استخدام خرائط غوغل لإرشادك خلال ممرات الدراجات أو الشوارع والمناطق الملائمة للدراجات. كما تمكن المستخدمين أيضا من التقاط بعض الاختصارات الصعبة للغاية عندما تكون على عجلتين.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم خرائط غوغل الآن التنقل خطوة بخطوة باستخدام أماكن تأجير الدراجات عند توفرها.

تمامًا مثل التنقل في وسائل النقل العام ولكن بالدراجات بدلاً من ذلك.

تتمتع "غوغل مابس" بتكامل أعمق مع بعض خدمات تأجير الدراجات في مدن مختلفة لتسهيل عملية الحجز أثناء التنقل.

وكانت "هواوي" قد أعلنت عن بدئها في طرح تطبيقات بديلة لتطبيقات أندرويد التي سبق وحظرتها غوغل عن هواتف "هواوي"، وأبرزها تطبيق "بيتال مابس".

#غوغل #هواوي #أندرويد #غوغل مابس #جي اس ام آرينا #خرائط غوغل #كوفيد ـ 19 #خوارزمية #الذكاء الاصطناعي #بيتال مابس

الأكثر قراءة اليوم

رابط اختبار الشفشفه الجديد 2020

سبب وفاة الفنان نبيل حلواني الممثل السوري .. السيرة الذاتية

رابط نتائج الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا 2020 المغرب

رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1442 2020 رتبة جندي - أبشر للتوظيف

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والصريح في الدوري الأردني 2020

فيديو .. لقاء رمضان صبحي كامل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

ابنة الرئيس اللبناني : لا أمانع في إقامة تطبيع مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

78

واشنطن: صفقة القرن فتحت آفاقًا جديدة أمام الفلسطينيين.. ومبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية..!

وزارة التعليم بغزة توضح مستجدات استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية

اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالرواتب والتعليم والصحة..

الحكومة: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بدءا بالتعليم والصحة والأمن

الرئيس

روسيا تدعو لبدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين دون أية شروط