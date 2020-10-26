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كيف تصنع تحف منزلية ساحرة بقطع الحجارة... فيديو

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تصنع تحف منزلية ساحرة بقطع الحجارة... فيديو



وكالات


يحرص بعض الناس على اقتناء بعض التحف الفنية الجميلة لتزيين منازلهم، ويدفعون الكثير من الأموال في سبيل ذلك.

لكن تزيين المنزل قد يتم دون دفع الكثير من المال إذ يمكن استخدام الحجارة بأشكالها المختلفة في صناعة تحف ساحرة على أشكال مختلفة.

ويرصد ذلك مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، يوضح كيف يمكن الاستفادة من الججارة لتزيين المنزل.

ويرصد الفيديو عدة طرق لصناعة أشكال مختلفة من التحف الفنية على شكل أطباق أو مزهريات أو حتى ديكور لأرفف المكتبات.

ولفت الفيديو إلى أن كل ما تحتاجه صناعة التحف الفنية من الحجارة في المنزل هو امتلاك الشمع اللاصق والورق المقوى وبعض المواد البلاستيكية التي تسمح باستخدامها لعزل الأشكال التي يتم تصميمها عن القوالب المستخدمة في التصنيع.

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