كابينت كورونا يصادق علي عودة المدارس الابتدائية في اسرائيل

وكالات

بعد جلسة مطولة اقر كابينيت الكورونا نهائيا خطة استئناف التعليم في المدارس الابتدائية في انحاء البلاد من صف الأول حتي الصف الرابع وذلك اعتبارا من يوم الاحد القادم المصادف الاول من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.



كما صادق الوزراء على اعادة فتح صالات الحلاقة والتجميل والعلاج الطبيعي واستئناف تعليم السياقة.



وسيتم التعليم في هذه الصفوف على ورديتين حيث يتعلم التلاميذ في الصفين الأول والثاني في المدرسة ثلاثة ايام وثلاثة ايام اخرى غير منظومة التعليم عن بعد اما الصفين الثالث والرابع فسيتم التعليم فيهما وفقا لنظام الكبسولة.



وقد تمت المصادقة على اعادة فتح المحال في الشوارع الا ان المجمعات التجارية المسقوفة ستظل مغلقة . وستتم مراجعة هذا القرار يوم الخميس المقبل .