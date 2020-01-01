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كابينت كورونا يصادق علي عودة المدارس الابتدائية في اسرائيل

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كابينت كورونا يصادق علي عودة المدارس الابتدائية في اسرائيل



وكالات

بعد جلسة مطولة اقر كابينيت الكورونا نهائيا خطة استئناف التعليم في المدارس الابتدائية في انحاء البلاد من صف الأول حتي الصف الرابع وذلك اعتبارا من يوم الاحد القادم المصادف الاول من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.


كما صادق الوزراء على اعادة فتح صالات الحلاقة والتجميل والعلاج الطبيعي واستئناف تعليم السياقة.


وسيتم التعليم في هذه الصفوف على ورديتين حيث يتعلم التلاميذ في الصفين الأول والثاني في المدرسة ثلاثة ايام وثلاثة ايام اخرى غير  منظومة التعليم عن بعد اما الصفين الثالث والرابع  فسيتم التعليم فيهما وفقا لنظام الكبسولة.


وقد تمت المصادقة على اعادة فتح المحال في الشوارع الا ان المجمعات التجارية المسقوفة ستظل مغلقة . وستتم مراجعة هذا القرار يوم الخميس المقبل .

#كابينت كورونا #بنيامين نتنياهو #اسرائيل #استئناف التعليم #المجمعات التجارية #الكبسولة

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