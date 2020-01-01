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روما يتصدى لقطار ميلان "الثائر" في مباراة مثيرة "فيديو"

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روما يتصدى لقطار ميلان "الثائر" في مباراة مثيرة "فيديو"



وكالات

أهدر ميلان المتصدر أول نقطتين في الدوري الإيطالي هذا الموسم، رغم ثنائية زلاتان إبراهيموفيتش، وحوّل روما تأخره 3 مرات ليتعادل 3-3 في مباراة مثيرة بملعب "سان سيرو"، الاثنين.


ورفع إبراهيموفيتش (39 عاما) رصيده إلى 3 أهداف في الدوري من 3 مباريات، في ظل غيابه عن مباراتين بسبب معاناته من فيروس كورونا المستجد.

وهز أليكسيس ساليمايكيرس الشباك لميلان أيضا، بينما تعادل روما في المرات الثلاث عن طريق إيدن دجيكو وجوردان فيرتو وماراش كومبولا.

وأصبح رصيد ميلان 13 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن نابولي وساسولو، بينما يملك روما 8 نقاط.

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