البرازيل تسجل 263 وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين، تسجيل 263 حالة وفاة و15726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

البرازيل تسجل 263 وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكوروناالبرازيل.. 231 وفاة و13493 إصابة جديدة بكورونا

وأظهرت الأرقام ارتفاعا من ناحية الإصابات والوفيات على أساس يومي، إذ أعلن الأحد عن تسجيل 13493 إصابة و231 وفاة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 5.4 مليون مصاب منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 157397 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات