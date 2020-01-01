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الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات بكورونا وانخفاض الإصابات النشطة إلى 13,375

الإثنين 26 أكتوبر 2020 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات بكورونا وانخفاض الإصابات النشطة إلى 13,375



القدس المحتلة /سما/

توفي 9 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 495 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفض إلى 13,375، بعد تعافي 294,782 (874 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 310,600.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 17:07 من مساء اليوم، بلغ 27,376؛ ليصل معدل الفحوصات الموجبة إلى 1.8%، علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 569 إصابة، بعد إجراء 21,012 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2,440 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 61 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 486، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 48 حالة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 196 حالة.

ويرقد في المشافي 903، بينهم 142 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 11,675 مصابا العلاج المنزلي، و797 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

#فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية #اسرائيل

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