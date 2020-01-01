الخارجية: 274 حالة وفاة و6596 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل وفاة في المملكة العربية السعودية، و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6596 إصابة، و274 حالة وفاة.

وأوضح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن محمد سليم إسماعيل سلامة (47 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 94 حالة.

كما أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، بتسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4045 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم السادس على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة.

الى ذلك، أفاد الفريق المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة الى دبي للالتحاق بأسرهم واعمالهم ودراستهم.