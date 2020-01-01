  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بوغبا يرد على تقارير اعتزاله اللعب مع فرنسا بسبب تصريحات ماكرون "المسيئة للإسلام"

الإثنين 26 أكتوبر 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوغبا يرد على تقارير اعتزاله اللعب مع فرنسا بسبب تصريحات ماكرون "المسيئة للإسلام"



وكالات

رد لاعب المنتخب الفرنسي بول بوغبا، على تقارير صدرت صباح اليوم الاثنين، أفادت بأنه قرر الاعتزال دوليا، على خلفية تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون حول "الإرهاب الإسلامي".

وترددت أنباء على نطاق واسع في الساعات الماضية، عن اعتزال بول بوغبا اللعب دوليا، وذلك اعتراضا على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون. 

وتعهد ماكرون بتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، إثر مقتل أستاذ التاريخ صموئيل باتي على يد متطرف، بعد نشره رسوما عن النبي محمد.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أحد المصادر في الشرق الأوسط، أن بوغبا، أغلى لاعب في تاريخ فريق مانشستر يونايتد، قرر الاعتزال اللعب دوليا مع منتخب فرنسا، ليس فقط لغضبه الشديد من استفزازات ماكرون وحكومته، بل أيضا لشعوره بالإهانة، لا سيما بعد تكريم المعلم الفرنسي الراحل، بمنحه وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، تقديرا لحقيقة أنه ضحى بحياته لمحاولة شرح أهمية حرية التعبير.

وقال بوغبا في توضيح عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "ذا صن تفعلها من جديد، أنباء لا أساس لها من الصحة عني بنسبة مائة بالمئة، تدور حول أشياء لم أقلها أو ولم أفكر بها.

أنا أشعر بالذهول والغضب والصدمة والإحباط من بعض وسائل الإعلام التي تستخدم اسمي من أجل صناعة عناوين صحفية في خضم القصة الحالية في فرنسا وتضع اسم المنتخب الفرنسي وديني أيضا في بوتقة واحدة.

أنا ضد كل أشكال العنف والإرهاب وبكل أسف بعض الصحفيين لا يتصرفون بمسؤولية عند كتابة الأخبار وينتهكون حرية الصحافة بعدم التأكد من صحة ما يكتبونه، ويخلقون شائعات لا يعرفون كيف سيكون تأثيرها على الحياة الناس وحياتي.

سأتخذ كل الإجراءات القضائية ضد الناشرين ومن ساعد على انتشار هذه الأخبار الكاذبة. في صيحة سريعة إلى "The Sun"، التي عادة لا تهتم كثيرا: ربما ذهب بعضا منكم إلى المدرسة وتتذكرون، كيف قال معلمك تحققوا دائما من مصادركم، لا تكتبوا من دون التأكد. لكن مهلا، يبدو أنكم فعلتم ذلك مرة أخرى، وفي موضوع خطير للغاية هذه المرة، عار عليك!".

.

ذكر أن بول بوغبا، البالغ من العمر 27 عاما، المولود في فرنسا لأبوين من غينيا، يعتنق الدين الإسلامي، وسبق له نشر عدة صور خلال سفره إلى مكة والمدينة المنورة لتأدية مناسك الحج والعمرة.

ودافع بوغبا عن ألوان المنتخب الفرنسي في 72 مباراة دولية حتى الآن، وتوج بلقب بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، مع منتخب "الديوك" على حساب كرواتيا.

#بول بوجبا #الاعتزال #منتخب فرنسا #ايمانويل ماكرون #الارهاب الاسلامي #الاسلام الراديكالي #صامويل باتي #قطع رأس مدرس #باريس #مانشستر يونايتد #الرسومات الكاريكاتيرية #الرسوم المسيئة للرسول #انستغرام #صحيفة صن #منتخب الديوك #كرواتيا

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الفنان نبيل حلواني الممثل السوري .. السيرة الذاتية

العراق: وفاة عزت الدوري نائب رئيس الجمهورية السابق

المالية الفلسطينية تكشف حقيقة الاوضاع المالية والرواتب !!

رابط نتائج الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا 2020 المغرب

شاهد : مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 12 الثانية عشرة

صورة.. تفاصيل وفاة صاحب مطعم هاشم خلال الصلاة في الأردن

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والصريح في الدوري الأردني 2020

الأخبار الرئيسية

الحكومة: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بدءا بالتعليم والصحة والأمن

الرئيس

روسيا تدعو لبدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين دون أية شروط

ملادينوف: السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية حادة.. وحل الدولتين يجب أن يوضع موضع التنفيذ

انطلاق جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

عباس زكي

عباس زكي يوضح بشأن تصريحاته الاخيرة: لا يجوز ذبح الكادر بهذه الطريقة وأنا عمري "80عامًا"