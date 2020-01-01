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ليبرمان يطالب بلجنة تحقيق في بيع طائرات F-35 للإمارات

الإثنين 26 أكتوبر 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يطالب بلجنة تحقيق في بيع طائرات F-35 للإمارات



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان اليوم (الإثنين)، إن بيع طائرات F-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة يستلزم تشكيل لجنة تحقيق في القضية.
 
وبحسب موقع "والا" قال ليبرمان: "غانتس ونتنياهو أحدهما يكذب ولا يقول الحقيقة وهذا انتهاك لأمن دولة إسرائيل".
 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أصدرا بيانًا مشتركًا الجمعة الماضية، أعلنا خلاله الموافقة على بيع الولايات المتحدة طائرات F35 للإمارات.
 
وقالا في البيان: "بعد بحث ودراسة دقيقة أجراها مختصون في وزارة الجيش، تقرر أنه لا يوجد معارضة لإسرائيل لإمداد أنظمة اسلحة معينة إلى الإمارات".

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