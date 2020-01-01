مراقب الدولة الاسرائيلي يكشف عن إخقاقات كبيرة خلال أزمة كورونا

القدس المحتلة /سما/

كشف تقرير مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو أنجلمان عن سلسلة إخفاقات جرت خلال التعامل مع أزمة كورونا في البلا.



وأفاد التقرير وفق ما نقل موقع "والا" العبري بأن جهاز الشاباك الأمن العام "الشاباك" لم ينجز مهامه الأساسية في مكافحة كورونا وأن التحقيقات الوبائية التي أجراها بالاستجواب وجهاً لوجه كانت بطيئة ومرهقة وغير فعالة.



وأظهر التقرير أن وزارة الصحة فشلت في رعاية دور رعاية المسنين خلال أزمة كورونا، ولم توفر الحماية لكبار السن فيها ولم تضمن فحص جميع الموظفين الذين يتعاملون معهم كما هو مطلوب.



وحذر التقرير من أن النظام الصحي في إسرائيل ليس جاهزا بعد لإعطاء لقاحات الانفلونزا الموسمية، وهناك خوف من الإضرار بالصحة العامة وتدهور الحالة الطبية للمرضى.



وحول المساعدات للمتضررين، قال تقرير المراقب إن مصلحة الضرائب وضعت معاييرا مشوهة أضرت بقدرة أصحاب المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم خلال أزمة كورونا في الحصول على المنح، وتعطل أجهزة الحواسيب لديها أدى إلى عدم تلقي طلبات منح المساعدة.



ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم تفتقر إلى المعلومات حول النقص في الحواسيب في منازل الطلاب وعن شبكات الإنترنت من أجل التعليم عن بعد.