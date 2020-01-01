الإعلان عن موعد بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" لفيروس كورونا

موسكو /سما/

أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية، عن نيتها البدء بالإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس (كورونا) المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.



وقالت المتحدثة باسم شركة "بيوكاد"، إيرينا كينيوخوفا، في تصريح صحفي: إن الشركة تعمل حالياً على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح، الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، والذي تم تسجيله رسمياً في 11 آب/ أغسطس الماضي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكدت شركة روسية أخرى، وهي "بينوفارم"، أن مصنعها في مدينة زيلينوغراد بضواحي موسكو، بصدد إتمام استعداده للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" صناعياً.

