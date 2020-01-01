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موقع عبري: نتنياهو حظر على وزرائه السفر للإمارات قبل توجهه بنفسه

الإثنين 26 أكتوبر 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: نتنياهو حظر على وزرائه السفر للإمارات قبل توجهه بنفسه



القدس المحتلة /سما/

 كشف موقع واللا العبري، اليوم الاثنين، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، حظر على وزراء حكومته السفر إلى الإمارات، حتى يذهب بنفسه في زيارة رسمية إلى أبو ظبي.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار معنيين بالأمر، بأن العديد من الوزراء اتصلوا بمكتب نتنياهو وأبلغوه بأنهم مهتمون بالذهاب إلى الإمارات لعقد اجتماعات مع نظرائهم من أجل تعزيز التعاون، ومن بين أولئك الوزراء، وزيرة النقل ميري ريغيف والتي وقعت مؤخرًا اتفاقية طيران مباشرة مع الإمارات.

وقال المسؤولون، إن نتنياهو رفض ذلك وطلب تعليق هذه الزيارات حتى إشعار آخر، مشيرين إلى أن نتنياهو مهتم بأن يكون أول سياسي إسرائيلي يزور الإمارات بعد التوقيع على اتفاقية السلام، وحينها فقط سيسمح للوزراء بالسفر للقاء نظرائهم الإماراتيين.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على الخبر، لكنه لم ينفيه، ولم ينف مكتب ريغيف ذلك أيضًا.

فيما قال مسؤولون إماراتيون إنه في هذه المرحلة لا يوجد وقت محدد لزيارة نتياهو إلى أبو ظبي.

#نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية #الامارات

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