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شاكيد تقدم مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه لانتخابات

الإثنين 26 أكتوبر 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد تقدم مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه لانتخابات



القدس المحتلة /سما/

قدمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن كتلة يمينا، إيليت شاكيد، اليوم الاثنين، مشروع قانون لحل الكنيست الـ 23، والتوجه لإجراء انتخابات جديدة.

ووفقًا للاقتراح، فإنه يجب حل الكنيست الحالي وإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز الـ 90 يومًا من نشر القانون في حال تمت الموافقة عليه. بحسب قناة ريشت كان.

ويأتي تقديم الاقتراح في ظل محاولات من بعض أحزاب المعارضة لتشكيل أغلبية تهدف لحجب الثقة عن الحكومة وتعيين شخصية في رئاسة الوزراء بدلًا من بنيامين نتنياهو وبدون الحاجة للتوجه لانتخابات، وهو ما لم ينجح حتى الآن.

#أييليت شاكيد #حل الكنيست #الكنيست الإسرائيلي #الانتخابات الاسرائيلية #حزب يمينا

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