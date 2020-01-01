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تقارير: إصابة لاعب غزّي جديد بفيروس (كورونا)

الإثنين 26 أكتوبر 2020 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير: إصابة لاعب غزّي جديد بفيروس (كورونا)



غزة / سما /

أفادت تقارير صحافية محلية, عن إصابة رياضي جديد بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الماضية بقطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن محمد عاشور مدافع فريق الهلال, أصيب بـ"كورونا", ما استدعى تواجده في الحجر الصحي هذه الفترة.

وأوضحت أن عاشور بصحة جيدة حاليا, وسيعمل على الالتزام بتعليمات الأطباء لضمان الشفاء بشكل سليم قريبا.

يشار إلى أنه أصيب 9 رياضيين بـ"كوفيد 19" خلال وقت سابق, وهم محمود رمضان لاعب نادي أهلي البريج, وعلاء أبو جياب لاعب نادي الرضوان, ورأفت عبد ربه لاعب نادي نماء سابقا, وأشرف أبو توهة لاعب الجلاء, وعبد الله فياض مدرب الطائرة بنادي بيت حانون الرياضي, ونجله مصعب نجم الفريق ومنتخب الناشئين, ومحمد أبو ريالة وشقيقه بلال لاعبي شباب جباليا والرضوان تواليا, وعبد الله نسمان لاعب الرضوان سابقا.

#فيروس كورونا #كورونا #محمد عاشور #الهلال #دوري الممتازة

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